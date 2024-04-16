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В Fallout Shelter раскрыли характеристики главных героев сериала «Фоллаут»

В Fallout Shelter раскрыли характеристики главных героев сериала «Фоллаут»
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Вместе с премьерой сериала «Фоллаут» в игру Fallout Shelter добавили главных героев шоу — Люси, Гуля и Максимуса. Вместе с этим у персонажей появились и характеристики по системе S.P.E.C.I.A.L.

Так, Люси обладает наибольшей удачей и восприятием, Гуль может похвастаться ловкостью, выносливостью и харизмой, а Максимум опирается на свою силу.

Характеристики Люси

Люси

Люси

Фото: Amazon

  • Сила — 4
  • Восприятие — 7
  • Выносливость — 6
  • Харизма — 5
  • Интеллект — 6
  • Ловкость — 5
  • Удача — 7

Характеристики Гуля

Гуль

Гуль

Фото: Amazon

  • Сила — 5
  • Восприятие — 6
  • Выносливость — 7
  • Харизма — 7
  • Интеллект — 4
  • Ловкость— 7
  • Удача — 4

Характеристики Максимуса

Максимус

Максимус

Фото: Amazon

  • Сила — 7
  • Восприятие — 6
  • Выносливость — 6
  • Харизма — 5
  • Интеллект — 4
  • Ловкость— 7
  • Удача — 5.

Премьера сериала «Фоллаут» состоялась 11 апреля. Все эпизоды уже доступны на Amazon Prime Video с русскими субтитрами.

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