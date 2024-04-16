В Fallout Shelter раскрыли характеристики главных героев сериала «Фоллаут»

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Вместе с премьерой сериала «Фоллаут» в игру Fallout Shelter добавили главных героев шоу — Люси, Гуля и Максимуса. Вместе с этим у персонажей появились и характеристики по системе S.P.E.C.I.A.L.

Так, Люси обладает наибольшей удачей и восприятием, Гуль может похвастаться ловкостью, выносливостью и харизмой, а Максимум опирается на свою силу.

Характеристики Люси

Люси Фото: Amazon

Сила — 4

Восприятие — 7

Выносливость — 6

Харизма — 5

Интеллект — 6

Ловкость — 5

Удача — 7

Характеристики Гуля

Гуль Фото: Amazon

Сила — 5

Восприятие — 6

Выносливость — 7

Харизма — 7

Интеллект — 4

Ловкость— 7

Удача — 4

Характеристики Максимуса

Максимус Фото: Amazon

Сила — 7

Восприятие — 6

Выносливость — 6

Харизма — 5

Интеллект — 4

Ловкость— 7

Удача — 5.

Премьера сериала «Фоллаут» состоялась 11 апреля. Все эпизоды уже доступны на Amazon Prime Video с русскими субтитрами.