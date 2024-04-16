В Fallout Shelter раскрыли характеристики главных героев сериала «Фоллаут»
Вместе с премьерой сериала «Фоллаут» в игру Fallout Shelter добавили главных героев шоу — Люси, Гуля и Максимуса. Вместе с этим у персонажей появились и характеристики по системе S.P.E.C.I.A.L.
Так, Люси обладает наибольшей удачей и восприятием, Гуль может похвастаться ловкостью, выносливостью и харизмой, а Максимум опирается на свою силу.
Характеристики Люси
Люси
Фото: Amazon
- Сила — 4
- Восприятие — 7
- Выносливость — 6
- Харизма — 5
- Интеллект — 6
- Ловкость — 5
- Удача — 7
Характеристики Гуля
Гуль
Фото: Amazon
- Сила — 5
- Восприятие — 6
- Выносливость — 7
- Харизма — 7
- Интеллект — 4
- Ловкость— 7
- Удача — 4
Характеристики Максимуса
Максимус
Фото: Amazon
- Сила — 7
- Восприятие — 6
- Выносливость — 6
- Харизма — 5
- Интеллект — 4
- Ловкость— 7
- Удача — 5.
Премьера сериала «Фоллаут» состоялась 11 апреля. Все эпизоды уже доступны на Amazon Prime Video с русскими субтитрами.
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