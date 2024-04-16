«Четвёртый хит подряд от Гая Ричи»: критики хвалят «Министерство неджентльменских дел»

16 апреля критики опубликовали обзоры фильма «Министерство неджентльменских дел» — следующего блокбастера британского режиссёра Гая Ричи. Журналисты уже посмотрели ленту на ранней премьере в Нью-Йорке и поделились своим мнением в рецензиях.

По итогам первых обзоров на Rotten Tomatoes 80% обозревателей рекомендуют фильм к просмотру. В своих обзорах журналисты хвалят картину за привычные для режиссёра черты: чёрный юмор, захватывающие экшен-сцены и харизматичных персонажей. Однако журналисты не оценили совсем уж типичный сюжет и тусклые диалоги между главными героями.

Фото: Rotten Tomatoes

Отрывки из обзоров критиков на «Министерство неджентльменских дел»

В «Министерстве неджентльменской войны» есть свои моменты, напоминающие обаятельных негодяев и безумные события ранних шедевров Ричи в духе «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш».

Это убедительное доказательство того, что отличный фильм может быть весёлым, ярким и смешным с самым незамысловатым сюжетом и при этом всё ещё работать.

Хотя «Министерство неджентльменской войны» и не лучший фильм Гая Ричи, лента может похвастаться изящным стилем и захватывающими экшен-сценами, которые обеспечивают чертовски весёлое приключение.

Четвёртый хит подряд от Гая Ричи.

В этом утомительном шпионско-боевом драндулете слишком скучные диалоги, посредственные боевые сцены и пустые главные герои. Кроме того, не радует и сексизм — главного женского персонажа в фильме описают исключительно как «соблазнительницу».

«Министерство неджентльменских дел» выйдет в кинотеатрах по всему миру 19 апреля. Премьера ленты состоится и в России, однако точной даты здесь пока нет.