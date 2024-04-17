Когтя смерти из игр Fallout авторы сериала «Фоллаут» планируют показать во 2-м сезоне

Сериал Fallout отлично стартовал, и в Сети уже были подтверждения о продлении шоу на второй сезон, но пока официального продления всё же не было. Несмотря на это, авторы проекта сами намекнули на продолжение.

Соавтор сериала Грэм Вагнер заявил, что некоторые культовые элементы из игр разработчики специально оставили для второго сезона. Это касается и противников. К примеру, Когтя смерти стоит ждать во втором сезоне.

Мы хотим сохранить кое-что для второго сезона, чтобы достойно показать это. Мы не планировали добавлять это к богатому на детали первому сезону. Будем рады, если получится всё реализовать.

Все серии первого сезона шоу доступны для просмотра на Amazon Prime Video. Сериал очень тепло приняли как зрители, так и критики.