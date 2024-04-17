Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Когтя смерти из игр Fallout авторы сериала «Фоллаут» планируют показать во 2-м сезоне

Когтя смерти из игр Fallout авторы сериала «Фоллаут» планируют показать во 2-м сезоне
Комментарии

Сериал Fallout отлично стартовал, и в Сети уже были подтверждения о продлении шоу на второй сезон, но пока официального продления всё же не было. Несмотря на это, авторы проекта сами намекнули на продолжение.

Соавтор сериала Грэм Вагнер заявил, что некоторые культовые элементы из игр разработчики специально оставили для второго сезона. Это касается и противников. К примеру, Когтя смерти стоит ждать во втором сезоне.

Мы хотим сохранить кое-что для второго сезона, чтобы достойно показать это. Мы не планировали добавлять это к богатому на детали первому сезону. Будем рады, если получится всё реализовать.

Все серии первого сезона шоу доступны для просмотра на Amazon Prime Video. Сериал очень тепло приняли как зрители, так и критики.

Материалы по теме
Сериал «Фоллаут»: что будет после финала первого сезона?
Сериал «Фоллаут»: что будет после финала первого сезона?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android