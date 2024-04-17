Фанаты отреставрировали все выпуски шоу «Денди — Новая реальность» c Сергеем Супоневым

Поклонники знаменитой российской передачи «Денди — Новая реальность» завершили реставрацию всех выпусков шоу. Эпизоды доступны для просмотра на специальном YouTube-канале Suponev — он назван в честь ведущего Сергея Супонева.

Видео доступно на YouTube-канале Suponev com. Права на видео принадлежат Первый канал.

Авторы реставрации заявили, что нашли все выпуски передачи ещё в 2002 году, когда связались с неким Борисом, у которого были уникальные выпуски на девяти кассетах. Создателям пришлось накопить некую крупную сумму, чтобы выкупить их и сделать ролики общественным достоянием.

Передача «Денди — Новая реальность» выходила с 1994 по 1996 год сперва на телеканале 2х2, а затем на ОРТ (будущий Первый канал). В небольших выпусках ведущий Сергей Супонев рассказывал об играх Nintendo с консолей Sega Mega Drive, Super Nintendo, Game Boy и сверхпопулярной в России Dendy.