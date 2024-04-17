Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел новый тизер сериала «Игры» про Олимпиаду-1980 в СССР

Вышел новый тизер сериала «Игры» про Олимпиаду-1980 в СССР
Аудио-версия:
Комментарии

«Кинопоиск» опубликовал новый тизер сериала «Игры» про Олимпиаду-80 в СССР. В ролике показали напряжённую атмосферу, которая царила во время подготовки к мероприятию в стране.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

Сериал «Игры» расскажет о сыне советского функционера, которого после очередного скандала отправляют на исправление в оргкомитет Олимпиады-80. Оказавшись там, юноша познакомится со спортсменами, тренерами и другими волонтёрами, что изменит его взгляд на жизнь.

В шоу снялись Григорий Верник («Кентавр»), Мария Карпова («Здоровый человек»), Игорь Костолевский («Триггер»), Юрий Стоянов («Вампиры средней полосы») и другие. Режиссёром выступил Евгений Стычкин («Нулевой пациент»).

Премьера шоу состоится летом. Точная дата пока не раскрывается.

Материалы по теме
Видео
Вышел тизер-трейлер комедийного сериала «Дядя Лёша»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android