Вышел новый тизер сериала «Игры» про Олимпиаду-1980 в СССР

«Кинопоиск» опубликовал новый тизер сериала «Игры» про Олимпиаду-80 в СССР. В ролике показали напряжённую атмосферу, которая царила во время подготовки к мероприятию в стране.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

Сериал «Игры» расскажет о сыне советского функционера, которого после очередного скандала отправляют на исправление в оргкомитет Олимпиады-80. Оказавшись там, юноша познакомится со спортсменами, тренерами и другими волонтёрами, что изменит его взгляд на жизнь.

В шоу снялись Григорий Верник («Кентавр»), Мария Карпова («Здоровый человек»), Игорь Костолевский («Триггер»), Юрий Стоянов («Вампиры средней полосы») и другие. Режиссёром выступил Евгений Стычкин («Нулевой пациент»).

Премьера шоу состоится летом. Точная дата пока не раскрывается.