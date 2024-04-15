Вышел тизер-трейлер комедийного сериала «Дядя Лёша» с Тимофеем Трибунцевым и Сергеем Лавыгиным. В ролике показали завязку истории и главных героев.

Видео доступно на YouTube-канале kionru. Права на видео принадлежат Kion.

Шоу расскажет о дяде Лёше — обычном дворнике, который работает в детском доме. По ночам герой грабит дома состоятельных жителей, а награбленную добычу тратит на нужды этого же детского дома. Однако в один день трое хулиганистых воспитанников случайно застают дядю Лёшу «за работой», поэтому он берёт их в подельники.

Также в актёрский состав сериала вошли Анна Уколова, Григорий Дудник, Елизавета Хомякова, Хетаг Хинчагов, Григорий Дудник, Светлана Суханова и другие. Кресло режиссёра занял Дмитрий Невзоров, который ранее работал над «Кибердеревней».

Сроки и дата выхода «Дяди Лёши» пока не раскрываются. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Kion.