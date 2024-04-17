Скорость интернета в Samsung Galaxy S24 оказалась куда выше, чем в iPhone 15

Компания Ookla провела замеры скорости работы интернета на флагманских смартфонах от компаний Apple и Samsung. По результатам тестирования устройства из линейки Samsung Galaxy S24 показали более высокую медианную производительность 5G, чем устройства из серии iPhone 15.

Например, на территории США скорость интернета на iPhone 15 оказалась на 34 мегабита в секунду ниже, чем у флагманов Samsung Galaxy S24, — 273 против 307 мегабит в секунду. Самая же высокая скорость была зафиксирована в ОАЭ: на смартфонах Samsung она равнялась 828 мегабитам в секунду, а на гаджетах от Apple — 819 мегабитам в секунду.

Отмечается, что все данные были собраны на основе замеров скорости интернета по всему миру в период с 1 февраля по 24 марта.