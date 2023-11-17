Скорость интернета в iPhone 15 оказалась куда выше Samsung Galaxy S23

Cмартфоны серии iPhone 15 показывают более высокую производительность в сетях 5G по сравнению с Samsung Galaxy S23 и складными смартфонами южнокорейской компании. Об этом сообщает Ookla со ссылкой на собственное исследование.

Так, эксперты протестировали скорость загрузки в сетях 5G в самых разных странах: лидером в большинстве государств оказался iPhone 15. Например, в Канаде скорость интернета на iPhone 15 Pro Max достигла 265 Мбит/с, а ближайший конкурент в лице Galaxy Z Fold 5 показал результат в 233 Мбит/с.

Скорость интернета в сетях 5G у смартфонов Apple и Samsung Фото: Ookia

Интересно, что линейка iPhone 15 уступила по скорости в сетях 5G только в двух регионах: в Южной Корее и Вьетнаме. При этом лидерство в этих регионах также занял смартфон Apple — iPhone 14 Pro Max. Во всех остальных случаях прирост скорости в новой линейке компании заметен невооружённым глазом.

В Ookla отмечают, что заметный прирост скорости интернета на смартфонах Samsung в сетях 5G может произойти после релиза Galaxy S24. Анонс гаджета должен состояться в январе, а через месяц линейка уже должна оказаться на прилавках магазинов.