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В Ghost of Tsushima на ПК впервые появятся интерфейс и трофеи с консолей PlayStation

В Ghost of Tsushima на ПК впервые появятся интерфейс и трофеи с консолей PlayStation
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Вместе с анонсом системных требований для Ghost of Tsushima компания Sony рассказала, что это будет первая игра PlayStation, в которой появится оверлей и система трофеев на ПК. Пользователи Steam и Epic Games Store смогут получить к нему доступ с помощью комбинации клавиш Shift + F1.

В оверлее можно будет увидеть свои трофеи, список друзей, настройки аккаунта и другие опции, ранее доступные только на консолях PlayStation. Пользоваться им необязательно — основной функционал, включая достижения и скриншоты, будет доступен и в Steam. Кроме того, пользователи ПК, PS4 и PS5 смогут сыграть вместе в сетевом режиме «Легенды».

Оверлей PlayStation на ПК

Оверлей PlayStation на ПК

Фото: Sony

Оверлей PlayStation на ПК

Оверлей PlayStation на ПК

Фото: Sony

Ghost of Tsushima выйдет на ПК уже 16 мая с полным русским дубляжом и субтитрами. Проект будет доступен в Steam и Epic Games Store по цене в $ 60.

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