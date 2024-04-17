Вышел тизер сериала «Сто лет одиночества» по роману Габриэля Гарсии Маркеса

Онлайн-кинотеатр Netflix представил первый тизер сериала «Сто лет одиночества». Премьера шоу, основанного на одноимённом романе Габриэля Гарсии Маркеса, выйдет уже «скоро». В первый сезон войдёт сразу 16 эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сериал «Сто лет одиночества» адаптирует события оригинального произведения и расскажет о представителях нескольких поколений семьи Буэндиа, которые живут в вымышленном городе Макондо. Это будет испаноязычный сериал, сюжет которого будет посвящён членам большой семьи, страдающей от родового проклятия.

В сериале сыграли Клаудио Катаньо, Жеронимо Барон, Марк Гонсалес, Сюзанна Моралес и другие актёры. За производство шоу отвечали в том числе Родриго Гарсиа и Гонсало Гарсиа Барча — сыновья автора оригинального романа.