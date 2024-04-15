«Падение империи» уже один из лучших фильмов года. Обзор кино

У фанатов кинематографа противоречивое отношение к Алексу Гарленду. Одни смотрят «Из машины» и «Аннигиляцию» с восторгом, другие считают эти фильмы претенциозной чушью. Ощущение, что сам Гарленд устал от разногласий и снял самое незатейливое кино в карьере — и при этом самое гениальное.

Его «Падение империи» — обязательный для просмотра фильм. Только убедитесь, что у вас крепкие нервы, ведь режиссёр попытается их разорвать!

«Падение империи»: информация о фильме

Название: «Падение империи» (Civil War)

Режиссёр: Алекс Гарленд

Актёры: Кирстен Данст, Вагнер Моура, Кейли Спейни и другие

Дата выхода: 11 апреля 2024 года

Жанр: боевик, драма

Страна: США, Великобритания.

«Падение империи»: где смотреть?

Фильм официально показывают в российских кинотеатрах.

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат А24.

Гарленд выступает против войны, не произнося ни слова

В мировом прокате фильм именуют «Гражданская война». Само по себе это название — сухой набор букв, не вызывающий эмоционального отклика. Рядовой зритель не понимает этих слов, не чувствует вложенной в них боли, но после просмотра всё изменится.

Кино рассказывает о гражданской войне в Америке. Почему она началась? Толком непонятно. Президент вроде бы пошёл на третий срок, а когда народ возмутился, долбанул по нему бомбой. Из-за чего так вышло? Как начался бунт? Какие ценности у мятежников? Об этом не рассказывают, но оно и не надо.

Гарленд не фокусируется на причинах и последствиях — его волнует только настоящий момент. А в этом моменте над головой свистят пули, привычные законы не работают, а смертям невиновных попросту нет счёта. Режиссёр сделал всё, чтобы погрузить зрителя в этот кошмар, показать его с разных сторон и безвозвратно разбить сердце. Неудивительно, что во время просмотра в зале стояла гробовая тишина, а зрители то и дело вздрагивали, хватаясь за сердце. Других эмоций «Падение империи» вызвать и не может.

Это одна из лучших ролей Кирстен Данст Фото: А24

Важная находка Гарленда — показать ужасы боевых действий глазами военных корреспондентов. Они стараются не вмешиваться в разборки и не занимать чью-то сторону. Эти ребята просто смотрят на мир сквозь призму объектива и делают один кадр за другим.

За два часа герои увидят обычных людей, превратившихся в монстров, и солдат, которые не знают, за что и с кем воюют. Посетят утопию, где местные спрятались от реальности и поверили: война их не затронет. Стойко встретят смерть чужих людей и ужаснутся, когда старуха с косой придёт за ними. У каждой из этих сценок своё настроение: будет и умиротворение, и повод для улыбки. Однако на фоне всегда чувствуются страх и безысходность. Именно этими чувствами вы пропитаетесь во время просмотра.

Главный секрет фильма — в поразительном внимании к каждому моменту. Взять хотя бы эпизод, где герои встречают поехавшего вояку в исполнении Джесси Племонса. Каждое его слово всё сильнее убивает надежду, каждый спуск курка кажется очередным гвоздём в крышку гроба. В итоге незначительная по глобальным меркам встреча оставляет больше эмоций, чем все последние голливудские блокбастеры, вместе взятые.

У Племонса всего пара минут экранного времени, но как же он хорош Фото: А24

Важно, что фильм не ощущается политической агиткой. Всё же Гарленд не читает мораль, а всего лишь показывает обыденные для войны вещи. Вот почему «Падение империи» — это политическое высказывание без единого слова, расстрел без выстрела, победа без триумфатора. Что значили события фильма? После финала страна станет великой или развалится? Игра стоила свеч? Автор не делает эти выводы, а оставляет их вам.

Экшен зрелищнее, чем в крутом боевике

Фильм можно хвалить не только за режиссуру и многозначительность. Также тёплых слов заслуживают героиня великолепной Кирстен Данст, обилие удачных камео и невероятный звук. Хотя самое весомое достоинство — невероятный экшен.

Перестрелки в «Падении империи» вроде бы незатейливые: никаких трюков, необычных ситуаций и удивительных пушек. Гарленд намеренно отказывается от этих вещей и ставит на реалистичность происходящего. Если в фильме кто-нибудь стреляет, то за героев автоматически станет страшно. Если кого-нибудь ранят, то наверняка насмерть. Если среди толпы взорвётся бомба, то от зрелища станет дурно.

Пытается снять хороший кадр Фото: А24

Отдельно отмечу финальную экшен-сцену, где мятежники штурмуют важный объект. В этот момент «Падение империи» превращается практически в Call of Duty. Танки, взрывы, крики, смерть, хладнокровность оперативников — всё это очень впечатляет.

Гарленд не пытался снять боевик, его фильм вообще не про стрельбу. Однако в плане постановки и эмоций от сражений «Падение империи» обходит большинство недавних боевиков.

Один из самых напряжённых моментов в фильме Фото: А24

«Падение империи»: стоит ли смотреть?

Да! «Падение империи» заслуживает похода в кинотеатр. Это выдающийся фильм, который цепляет безжалостным сюжетом и реалистичным экшеном.

Оценка «Падения империи» — 9 из 10

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Великолепная режиссура

Впечатляющий экшен

Все актёры выкладываются на полную.

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