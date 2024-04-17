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Завершились съёмки финала «Детства Шелдона» со звёздами «Теории Большого взрыва»

Завершились съёмки финала «Детства Шелдона» со звёздами «Теории Большого взрыва»
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17 апреля завершились съёмки финала «Детства Шелдона» со звёздами «Теории Большого взрыва». Заключительная серия седьмого сезона шоу выйдет 16 мая.

Сериал «Детство Шелдона» стартовал в 2017 году и получил преимущественно положительные отзывы от критиков и зрителей. Людям понравились дух шоу и его связь с оригиналом. Оригинальная «Теория большого взрыва» завершилась в 2019-м.

Тем временем телеканал CBS уже начал работу над новым сериалом по вселенной ситкома. В январе стартовало производство безымянного проекта, который расскажет о Джорджи и его невесте Мэнди, которые живут в Техасе.

К главным ролям вернутся Монтана Джордан и Эмили Осмент. Ожидается, что некоторые артисты из «Детства Шелдона» также появятся в новом проекте.

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