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Студия Хаяо Миядзаки Ghibli получит престижную награду Каннского фестиваля

Студия Хаяо Миядзаки Ghibli получит престижную награду Каннского фестиваля
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Организаторы Каннского кинофестиваля объявили, что студию Хаяо Миядзаки Ghibli наградят почётной Золотой пальмовой ветвью. Примечательно, что это первый случай в истории проведения мероприятия, когда приз вручат сразу всему коллективу, а не одному лауреату.

В этом году Каннский кинофестиваль пройдёт с 14 по 25 мая.

Впервые Золотая пальмовая ветвь стала коллективной наградой, которую вручат известной японской студии. Ghibli, основанная Хаяо Миядзаки и Исао Такахатой, показал зрителям произведения, пронизанные поэзией, гуманистическими и экологическими ценностями.

Последний проект студии — аниме «Мальчик и птица». Проект рассказывает историю мальчика из Японии, который в раннем возрасте теряет отца и живёт со своим дядей вплоть до совершеннолетия. Это самое крупное и масштабное произведение Ghibli.

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