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Аниме «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки показал рекордные сборы в Китае

Аниме «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки показал рекордные сборы в Китае
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Журналисты издания The Hollywood Reporter сообщили, что аниме «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки показал рекордные сборы в Китае. За первый день лента заработала $ 13,7 млн — это лучший старт среди иностранных фильмов в стране за 2024 год.

Ко всему прочему, картина показала лучший однодневный доход среди всех некитайских анимационных фильмов, выпускавшихся на территории страны — она собрала $ 23,7 млн. Ранее данный рекорд принадлежал мультфильму «Холодное сердце 2», заработавшему за день $ 23,1 млн.

Аналитики предполагают, что в сумме «Мальчик и птица» может заработать в китайском прокате более $ 105 млн. Если прогноз подтвердится, то лента станет самым кассовым фильмом Миядзаки, который выходил в кинотеатрах Китая.

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