EA Sports FC 24 ушла на долгую профилактику — серверы не работали около девяти часов

Electronic Arts начала внеплановую профилактику своих серверов в EA Sports FC 24, FIFA 23 и FIFA 22. Она должна была продлиться всего четыре часа, однако затянулась и продолжается до сих пор. В игре долгое время не работали сетевые режимы, включая Ultimate Team, «Сезоны» и другие онлайн-составляющие футбольного симулятора на всех платформах.

Так, очередная профилактика стартовала 17 апреля в 9:00 мск и должна была продлиться до 13:00 мск. Однако за некоторое время до конца процедуры разработчики объявили о продлении работ на несколько часов. Но спустя и это время серверы в играх так и не заработали — EA продлила профилактику на неопределённое время.

Техническое обслуживание серверов было продлено. Мы сообщим, как только оно завершится. Затронутые игры — EA Sports FC 24, FIFA 23 и FIFA 22 на всех платформах.

По состоянию на 18:00 мск, профилактика серверов в EA Sports FC 24, FIFA 23 и FIFA 22 завершилась, продлившись около девяти часов. Игроки уже требуют компенсации за то, что они не могут пользоваться сетевыми функциями проекта на протяжении столь долгого срока.