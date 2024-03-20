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В EA Sports FC 25 полностью переработают искусственный интеллект футболистов — СМИ

В EA Sports FC 25 полностью переработают искусственный интеллект футболистов — СМИ
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Издание Sports Gamers Online поделилось первыми деталями EA Sports FC 25 — новой части футбольного симулятора от Electronic Arts. До полноценного анонса игры осталось как минимум несколько месяцев, однако журналисты со ссылкой на источники в компании рассказали о планах разработчиков на будущий футсим.

Так, одним из главных нововведений EA Sports FC 25 станет искусственный интеллект футболистов. Разработчики планируют в первую очередь доработать поведение защитников — они якобы станут грозной силой, способной адаптироваться к самым разным условиям на поле и считывать будущие действия соперника. Судя по всему, ситуация затронет как игру против ботов в одиночных режимах, так и матчи против обычных людей, когда защитниками управляет ИИ-помощник.

EA Sports FC 25 поступит в продажу в конце сентября. Анонс футбольного симулятора должен состояться в мае, а полноценной информацией об игре разработчики поделятся в июле.

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