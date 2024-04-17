Сериал «Ради всего человечества» получит пятый сезон и спин-офф про советских космонавтов

Журналистам издания Variety стало известно, что сериал «Ради всего человечества» был продлён на пятый сезон. Ко всему прочему, Apple выпустит спин-офф про советских космонавтов. На данный момент проект называется Star City («Звёздный город»).

За его производство будут отвечать авторы оригинального шоу: Рональд Д. Мур, Мэтт Уолперт и Бен Недиви. Сериал покажет жизни космонавтов, инженеров и офицеров разведки, которые протекают за нависшим железным занавесом.

События шоу разворачивается в альтернативной вселенной, где СССР и США продолжают вести космическую гонку, и к началу 2000-х люди уже добывают полезные ископаемые с астероидов.

Сериал «Ради всего человечества» доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Apple TV+.