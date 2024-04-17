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Вышли превью World of Warcraft: The War Within — новые детали и скриншоты аддона

Вышли превью World of Warcraft: The War Within — новые детали и скриншоты аддона
Аудио-версия:
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17 апреля зарубежные издания опубликовали превью нового дополнения для World of Warcraft под названием The War Within. Журналисты уже поиграли в альфа-версию аддона и поделились своими впечатлениями от ближайшего крупного расширения для культовой MMORPG.

Так, в издании IGN заявили, что The War Within ощущается очень знакомо, предлагая при этом множество интересного контента. Журналистам среди прочего очень понравились героические таланты и норы — новый вид подземелий, которые можно будет проходить даже в одиночку.

При этом каких-то революционных изменений от The War Within ждать не стоит, отметили в PC Gamer. Обозревателей больше всего поразило качество полировки дополнения — за полтора часа он не встретил никаких проблем с производительностью и серьёзных багов.

Релиз World of Warcraft: The War Within состоится до конца 2024 года.

Скриншоты World of Warcraft: The War Within

Фото: Blizzard

Фото: Blizzard

Фото: Blizzard

Фото: Blizzard

Фото: Blizzard

Фото: Blizzard

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