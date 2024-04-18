Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Virtus.pro купили Электроника в состав по CS 2 более чем за $ 1,5 млн — инсайдер

Virtus.pro купили Электроника более чем за $ 1,5 млн – инсайдер
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный инсайдер и аналитик по Counter-Strike 2 Алексей OverDrive Бирюков оценил стоимость перехода electroNic из Cloud9 в Virtus.pro.

По информации специалиста, цена трансфера Дениса Шарипова составила более $ 1,5 млн. Сколько именно «мишки» заплатили C9 за российского рифлера, не сообщается.

Ранее руководитель Virtus.pro Николай Петросян отмечал, что столь громким трансфером клуб хочет показать уровень своих амбиций.

Приход звёздных игроков всегда вызывает воодушевление в клубе и среди его болельщиков. Денис — хорошо известная фигура в мировом киберспорте с внушительным списком значимых трофеев и исключительным мастерством.

15 апреля Электроник заменил в основном составе Virtus.pro Николая mir Битюкова. Кто займёт его место в Cloud9, пока не сообщается.

Материалы по теме
«Ожидания большие»: представители VP — о трансфере Дениса electroNic Шарипова
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android