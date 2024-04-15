«Ожидания большие», — представители VP о трансфере Дениса electroNic Шарипова

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Представители российского клуба Virtus.pro прокомментировали присоединение киберспортсмена Дениса electroNic Шарипова к составу организации по Counter-Strike 2.

CEO Virtus.pro Николай Петросян верит, что electroNic даст «мощный импульс» ростеру «медведей»:

Приход звездных игроков всегда вызывает воодушевление в клубе и среди его болельщиков. Денис — хорошо известная фигура в мировом киберспорте с внушительным списком значимых трофеев и исключительным мастерством. Немногие игроки могут гордиться победой как на Major, так и на Intel Grand Slam. Этим громким трансфером мы хотим продемонстрировать уровень амбиций Virtus.pro. [...] Уверен, что присоединение Дениса даст мощный импульс команде. [...]

Также своими мыслями по этому поводу поделился капитан состава VP по CS 2 Джами Jame Али:

У нас изменения в составе — плюс electroNic. Ничего просто так в этой жизни не даётся, поэтому давайте вместе поработаем и посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, мы добьёмся поставленных целей. [...]

Другой игрок ростера, Евгений FL1T Лебедев, в свою очередь, похвалил Николая mir Битюкова, на место которого пришёл новичок Virtus.pro:

Мы на самом деле только приземлились после Чэнду, едем домой и вместе с вами читаем новости. Хотелось бы выразить Коляну [mir] большой респект, он молодец. Мы прошли достаточное хорошее количество времени [вместе]. Присоединился Денис [electroNic], хотим поприветствовать его. Ожидания большие. Хотим побеждать и будем делать всё для этого. [...]