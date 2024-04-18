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Стивен Спилберг снимет фильм про НЛО на основе оригинальной идеи

Стивен Спилберг снимет фильм про НЛО на основе оригинальной идеи
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В недавнем материале издание Variety упомянуло, что режиссёр Стивен Спилберг сейчас трудится над следующим проектом. Это будет лента, связанная с НЛО.

Постановщик в новой картине вновь обратится к теме внеземных цивилизаций. Ранее Спилберг снял культовые научно-фантастические фильмы: «Близкие контакты третьей степени» и «Инопланетянин». Новая работа разрабатывается на основе оригинальной идеи Спилберга, но никаких деталей нет.

К работе над фильмом сценария привлечён Дэвид Кепп, который ранее работал со Спилбергом над фильмами «Парк Юрского периода», «Война миров» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа».

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