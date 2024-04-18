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Эксперт рассказал, как часто необходимо менять смартфон

Эксперт рассказал, как часто необходимо менять смартфон
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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что обновлять смартфон рекомендуется раз в три года. По его словам, на частоту замены смартфона влияют потребности потребителя, однако периодически менять гаджет всё же стоит.

Специалист подчеркнул, что смартфон в целом надёжная вещь, которая может служить несколько лет. Опять же, это зависит от того, кто и как им пользуется.

Смартфон — достаточно надёжная вещь. Он может проработать два, три и пять лет при должном обращении. Поэтому частота смены устройства зависит от ваших потребностей. На мой взгляд, сегодня имеет смысл покупать смартфон раз в три года, не чаще.

По словам Муртазина, со временем смартфон устаревает, а его компоненты — подвергаются износу. Так, например, батарея устройства может терять ёмкость через два-три года эксплуатации.

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