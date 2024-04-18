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«Единственный в своём роде творец»: Гильермо дель Торо — о режиссёре Хаяо Миядзаки

Журнал Time опубликовал предварительный список самых влиятельных людей 2024 года. В топ издания попал в том числе Хаяо Миядзаки — режиссёр «Унесённых призраками», «Ходячего замка», «Мальчика и птицы» и многих других знаменитых полнометражных мультфильмов.

Небольшую колонку о постановщике написал Гильермо дель Торо, создатель «Лабиринта Фавна» и недавнего «Пиноккио». Мексиканский автор назвал Миядзаки самым влиятельным режиссёром анимации в истории жанра и одним из своих любимых рассказчиков.

Он полностью искренен. Единственный в своём роде творец, полностью существующий в своём искусстве. Он — самый влиятельный режиссёр анимации в истории жанра и один из 10 моих любимых рассказчиков в любой аудиовизуальной среде.

На недавнем «Оскаре»-2024 студия Хаяо Миядзаки Ghibli получила награду за лучший анимационный фильм. А совсем скоро авторы удостоятся почётной награды от Каннского кинофестиваля.