Названы самые дорогие заказы россиян из-за рубежа в начале 2024 года

Самым дорогим заказом товара из-за границы в Россию с начала 2024 года стала PTZ-камера FR7 Cinema Line от Sony. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на данные CDEK.Shopping.

Гаджет обошёлся покупателю в 1 177 156 рублей. На втором месте оказался системный блок Apple Mac Pro — 1 117 075 рублей, он совсем немного уступил лидирующему заказу. Замкнул тройку настольный ПК Apple Mac Studio M1 Ultra — 880 839 рублей.

В топ-10 также вошли мужские зимние ботинки от Louis Vuitton (731 725 рублей), сумка от Louis Vuitton Bеlla Tote (652 370 рублей) и часы Tank Must de Cartier (386 903 рублей). В компании отметили, что заказы на крупные суммы из-за рубежа оформляются почти каждый месяц — в основном они касаются товаров, которые очень сложно найти в России.