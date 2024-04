В World of Warcraft добавят режим для арахнофобов — спустя 20 лет после релиза

Студия Blizzard поделилась важным нововведением для World of Warcraft — вместе с выходом аддона The War Within в игре появится режим для арахнофобов. В дополнении пользователи смогут сразиться с пауками в виде милых крабов, при этом урон и хитбоксы у существ останутся точно такими же.

В The War Within появятся нерубианцы — разумная раса арахнидов. Однако режим для арахнофобов будет действовать не только на них, но и на любых других пауков, встречающихся на просторах World of Warcraft. В Blizzard отметили, что это важный шаг для культовой MMORPG, которой совсем скоро исполнится 20 лет.

Релиз дополнения The War Within для World of Warcraft состоится до конца 2024 года. Ранее журналисты опубликовали превью аддона, поделившись впечатлениями от 90 минут геймплея.