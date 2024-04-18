«Мне не везёт со сценами после титров»: Генри Кавилл — о возвращении к роли Супермена

В октябре 2022 года состоялась премьера фильма «Чёрный Адам» — очередного супергеройского блокбастера DC с Дуэйном Джонсоном в главной роли. В сцене после титров ленты внезапно появился Генри Кавилл, вернувшись к роли Супермена. Однако уже через несколько месяцев главой киновселенной стал Джеймс Ганн, который решил отказаться от привычных актёров и полностью перезапустить франшизу DC.

Спустя полтора года Генри Кавилл прокомментировал ситуацию. По словам актёра, ему пора прекращать сниматься в сценах после титров, потому что артисту с ними не везёт.

Оказывается, мне не очень везёт со сценами после титров. Так что мне стоит отказаться от них.

После провального возращения к роли Супермена и ухода из «Ведьмака» Генри Кавилл остаётся очень популярным актёром в Голливуде. Уже 19 апреля состоится премьера фильма «Министерство неджентльменских дел», в котором актёр исполнил главную роль. Лента также официально выйдет и в России.