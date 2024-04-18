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Самый популярный канал на YouTube просит подписаться на него из-за битвы с MrBeast

Самый популярный канал на YouTube просит подписаться на него из-за битвы с MrBeast
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На этой неделе самый популярный канал на YouTube под названием T-Series опубликовал новый ролик. В нём представители индийского музыкального лейбла призывают зрителей подписаться, чтобы «сотворить историю вместе».

Компания опубликовала такой ролик, поскольку американский блогер Джимми MrBeast Дональдсон стремительными темпами стал догонять её канал по количеству подписчиков — сейчас его аудитория на площадке составляет 252 млн человек.

Видео доступно на YouTube-канале T-Series. Права на видео принадлежат T-Series.

В это же время у T-Series около 263 млн подписчиков на YouTube. Поэтому призыв индийского лейбла подписываться на него зрители восприняли как объявление битвы за звание самого популярного канала.

Статистика гласит, что за последний месяц аудитория MrBeast выросла на семь млн подписчиков, а T-Series — только на два млн. Если подобные темпы сохранятся, то американский блогер с лёгкостью обгонит индийского гегемона.

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