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YouTube теперь замедляет прогрузку видео в сторонних сервисах с блокировщиками рекламы

YouTube теперь замедляет прогрузку видео в сторонних сервисах с блокировщиками рекламы
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Видеохостинг YouTube продолжает активную борьбу с блокировщиками рекламы. Теперь руководство площадки крепко взялось за сторонние сервисы, которые скрывают проморолики в видео.

Если для просмотра контента пользователь использует AdGuard, Opera GX или подобные приложения, то он столкнётся с замедленной прогрузкой и ошибкой «Контент недоступен». В YouTube заявили, что подобная мера необходима, поскольку авторы не могут получать заслуженное вознаграждение за просмотры.

Мы хотим подчеркнуть, что наши условия не позволяют сторонним приложениям отключать рекламу, поскольку это не позволяет автору получать вознаграждение за просмотры.

В середине января люди стали массово жаловаться, что браузер Chrome замедляет работу ПК во время просмотра YouTube с блокировщиками рекламы.

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