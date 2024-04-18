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No Rest for the Wicked вышла в раннем доступе Steam — это новая игра от авторов Ori

No Rest for the Wicked вышла в раннем доступе Steam — это новая игра от авторов Ori
Аудио-версия:
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18 апреля студия Moon Studios выпустила свою новую игру — хардкорный экшен No Rest for the Wicked. Создатели дилогии Ori решили запустить свой следующий проект в раннем доступе Steam — когда состоится полноценный релиз на ПК, PS5 и Xbox Series, разработчики пока сказать не готовы.

Видео доступно на YouTube-канале Moon Studios. Права на видео принадлежат Moon Studios.

События No Rest for the Wicked разворачиваются в альтернативном 841 году, в котором мир начинает захватывать Мор — чума, о которой никто не слышал вот уже тысячу лет. Главным героем выступит керим — один из секты мистических воинов, наделённых необыкновенными способностями и поклявшихся покончить с Мором любой ценой.

В ближайшее после выхода в раннем доступе время авторы сфокусируются на улучшении оптимизации, введении кооперативного режима до 4 игроков, расширение карты мира и на множестве других аспектов.

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