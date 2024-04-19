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Apple Pay в Европе обяжут работать с другими системами платежей

Apple Pay в Европе обяжут работать с другими системами платежей
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Журналисты издания Reuters сообщили, что комиссия ЕС обяжет Apple внести изменения в свою политику относительно доступа к NFC-чипу на iPhone. Новые правила позволят Apple Pay работать с другими системами платежей.

Отмечается, что это поспособствуют усилению конкуренции на рынке бесконтактных платежей. По информации журналистов, комиссия официально объявит о своём решение в ближайшее время. Важно заметить, что новые правила будут распространяться только на страны ЕС, а не весь мир.

Ранее Apple строго блокировала доступ к NFC-чипу на iPhone, ссылаясь на удобство использования, конфиденциальность и безопасность. Такая ситуация позволила Apple Pay стать единственным способом бесконтактной оплаты на iPhone.

Теперь владельцы смартфонов смогут загружать альтернативные системы для совершения бесконтактных платежей.

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