Apple рассмотрит возможность запуска производства гаджетов в Индонезии

Недавно генеральный директор Apple Тим Кук встретился с президентом Индонезии Джоко Видодо. Журналисты издания Bloomberg рассказали, что руководитель компании пообещал главе государства рассмотреть возможность запуска производства гаджетов на территории страны.

Поговорили о возможности запуска в стране производства, и мы [в Apple] точно рассмотрим данный вопрос. Инвестиционные возможности Индонезии безграничны.

За пару дней до этого Кук посетил Вьетнам — в ходе своей поездки он также пообещал нарастить производство компании в стране. Однако подробные планы генеральный директор Apple пока не раскрывал.

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