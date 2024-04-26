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«Киллиан Мёрфи готов»: Стивен Найт — о съёмках фильма по «Острым козырькам»

«Киллиан Мёрфи готов»: Стивен Найт — о съёмках фильма по «Острым козырькам»
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В недавнем интервью создатель сериала «Острые козырьки» Стивен Найт рассказал, что Киллиан Мёрфи, который исполнил в шоу ключевую роль, полностью готов вернуться для работы над полнометражным фильмом.

Сам Найт отметил, что сильно ждёт начала съёмочного процесса.

Киллиан Мёрфи действительно готов к этому. А я не могу дождаться, когда начнутся съёмки.

Действия будущей картины развернутся в разгар годы Второй мировой войны. Ранее также стало известно, что в фильме будет две сюжетные линии, а в истории появятся как новые персонажи, так и старые.

Съёмки фильма стартуют в сентябре. Ранее стало известно, что Netflix работает сразу над двумя спин-оффами «Острых козырьков». События первого ответвления развернутся в Бостоне спустя несколько десятков лет после оригинала. Второй проект расскажет о юности Полли, матриарха клана Шелби.

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