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В России откроют квесты по отечественным фильмам

В России откроют квесты по отечественным фильмам
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По данным газеты «Известия», до конца года должны запуститься четыре квеста, основанные на российских фильмах. Предположительно, один из них будет посвящён франшизе «Майор Гром».

Курс на отечественные сюжеты поддерживают депутаты Госдумы. Среди предложений — делать игры по «Капитанской дочке», «Мёртвым душам» или фильмам дилогии «Брат», а их организаторов поощрять льготами и субсидиями.

Представитель международной сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия» Владимир Жиганов заявил, что квесты на основе российских фильмов могут стать следующим шагом в развитии кинематографа и привлечении аудитории. Также планируется открытие ещё трёх игр по отечественным картинам уже этой осенью.

Создатели квестов обращают внимание на российскую классику — произведения Пушкина, Гоголя и Чехова, их рассматривают как потенциальные источники интересных сюжетов для новых проектов.

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