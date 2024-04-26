В Escape from Tarkov раздадут бонусы владельцам издания Edge of Darkness на фоне критики

25 апреля разработчики популярного шутера Escape from Tarkov представили новое издание игры — The Unheard Edition. Оно обойдётся в 11 тыс. рублей и включает в себя сам шутер и множество внутриигровых бонусов.

Фанаты отреагировали на анонс резко негативно — их особенно смутило то, что владельцы прошлого максимального издания Edge of Darkness не получили ничего взамен. «В знак уважения» разработчики шутера опубликовали список дополнительных бонусов, которые получат владельцы Edge of Darkness: среди них ускоренный возврат страховки, повышенные навыки и харизма, доступ в офлайн PvE-режим на полгода и многие другие бонусы.

В Battlestate Games отметили, что эти бонусы будут предоставлены всем владельцам издания Edge of Darkness в ближайшее время. Временный доступ к PVE будет открыт, как только авторы укрепят серверную инфраструктуру на фоне высокого спроса.