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Virtus.pro проиграла Complexity и покинула ESL Pro League по CS 2

Virtus.pro проиграла Complexity и покинула ESL Pro League по CS 2
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Российская команда Virtus.pro завершила выступление на глобальном турнире ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2, закончив борьбу на стадии четвертьфинала.

«Медведи» не смогли оказать достойного сопротивления Complexity — 9:13 на карте Anubis и 3:13 на Vertigo. В результате VP покидает турнир, занимая 5–8 место и зарабатывая $ 32 тыс.

CS 2. ESL Pro League - Season 19 . 1/4 финала
09 мая 2024, четверг. 17:15 МСК
Complexity Gaming
Окончен
2 : 0
Virtus.pro

После небольшой паузы состоится второй четвертьфинал — G2 Esports с Ильём m0NESY Осиповым на роли снайпера сразится с MOUZ. Серия стартует в 20:30 мск.

ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2 проходит на Мальте с 23 апреля по 12 мая. Команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс. и рейтинговые очки. Все матчи можно бесплатно посмотреть на Okko и Twitch.

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