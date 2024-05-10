Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Мне кажется, Astralis может легко забрать этот турнир»: Whipla$h — про ESL Pro League S19

Комментатор русскоязычной студии освещения турнира ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2 Артём Whipla$h Рощин специально для «Чемпионата» поделился своими впечатлениями от противостояния Team Liquid — Astralis в рамках плей-офф турнира.

Кастер Okko Кибер признался, что в связи с нашумевшим скандалом в данном противостоянии он поддерживал Team Liquid с Каспером cadiaN Мёллером в составе.

Честно скажу, болел за Кейдиана, за Liquid. Не потому, что нравится команда, а потому что это была бы суперэпичная и справедливая победа. Не хватило немного Марекса YEKINDAR. Часто с коллегами-комментаторами обсуждали, что Марекс отдаёт много энтрифрагов, сильно агрессирует. Сегодня у него совершенно не пошла игра, это очень грустно.

Материалы по теме Двух игроков Heroic убрали в запас из-за скандала — они вели переговоры с конкурентами

Впечатлившись успехами Astralis, Whipla$h предполагает, что датский коллектив может завоевать чемпионский титул на ESL Pro League Season 19.

Конечно, хотелось бы посмотреть на то, как справедливость торжествует, но Liquid летит домой. А форм-фактор Astralis просто невероятный: закрывать тир-1 команды четвёртый раз подряд со счётом 2:0 – это просто жесть! Сначала Eternal Fire, затем FaZe, потом 3DMAX, а теперь ещё и Liquid! Мне кажется, Astralis может легко забрать этот турнир.

В четвертьфинале турнира ESL Pro League Season 19 команда Astralis обыграла Team Liquid со счётом 2:0. В следующем раунде плей-офф датчане столкнутся с Team Vitality — матч покажет Okko Кибер бесплатно в прямом эфире. Это же касается и остальных игр ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2.