Режиссёр «Дома у дороги» бойкотирует свой же фильм из-за премьеры в онлайне

Журналисты издания Deadline сообщили, что постановщик Даг Лайман будет бойкотировать премьеру своего фильма «Дом у дороги» с Джейком Джилленхолом. По словам режиссёра он снимал картину для больших экранов, а не стриминговых сервисов.

Дело в том, что премьера ленты состоится на фестивале SXSW, после чего Amazon Studios выпустит её сразу в своём стриминговом сервисе — в кинотеатрах «Дом у дороги» не станут показывать. SXSW пройдёт с 8 по 16 марта.

Такая ситуация сложилась из-за того, что изначально Лайман создавал фильм для студии Metro-Goldwyn-Mayer, однако затем её приобрела Amazon. Картина с Джейком Джилленхолом выступит ремейком культового одноимённого фильма 1989 года с Патриком Суэйзи в главной роли.

Новый «Дом у дороги» расскажет о Далтоне, бывшем бойце UFC, который получает работу вышибалой в придорожном клубе во Флорида-Кис. На своём пути герою предстоит пройти множество испытаний, однако в итоге он окажется на вершине славы.