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Вышел финальный трейлер мультфильма «Гарфилд»

Вышел финальный трейлер мультфильма «Гарфилд»
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Sony Pictures выпустила финальный трейлер мультфильма «Гарфилд». Ролик приурочили к старту показов ленты — премьера в зарубежных странах уже состоялась.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Перезапуск «Гарфилда» расскажет историю бродячего кота, которого подбирает и выхаживает молодой человек по имени Джон. Лента будет посвящена в том числе отцу кота по имени Ви, роль которого исполнил Сэмюэл Л. Джексон. Самого кота озвучил Крис Пратт.

Это уже не первое появление рыжего кота в кино: в 2004-м вышел «Гарфилд», а в 2006-м — его продолжение под названием «Гарфилд: История двух кошечек». Мультфильмы получили смешанные отзывы от прессы и зрителей и едва отбили затраты на производство.

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