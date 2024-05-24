Стартовали съёмки третьего сезона сериала «Против всех»

По данным онлайн-кинотеатра START, начались съёмки третьего сезона сериала «Против всех». Сколько они займут и когда выйдет новый сезон, пока не сообщается.

Шоу рассказывает о Деде Захаре, который отказался продавать земельный участок в угоду постройке нового ЖК. Герой решает стоять на своём до конца, даже если придётся вступить в неравную борьбу с застройщиком и недовольными жильцами построенной многоэтажки.

К своим ролям вернулись Николай Добрынин, Александра Урсуляк, Сергей Лавыгин, Александра Ребенок, Тимофей Елецкий, Василина Юсковец. В новом сезоне к проекту также присоединится Никита Тарасов.

Первый сезон вышел в начале 2023-го, а второй выпустили в конце того же года. Режиссёрами проекта выступили Михаил Соловьёв и Алексей Татаренко.