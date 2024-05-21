Обзор фильма «Майор Гром: Игра». Достойный блокбастер, которому не хватает смелости

В 2021 году «Чумного доктора» немало ругали. Одних расстроил злодей, которого к финалу из притягательного персонажа превратили в клоуна. Другие разглядели в сюжете политическое высказывание в духе «Любой бунт — это плохо».

Хотя критика не изменила факта: «Чумной доктор» — прекрасная супергероика, заслуженно возглавившая чарты Netflix. Секрет в креативном экшене и запоминающихся персонажах — этого отчаянно не хватало последним фильмам Marvel, поэтому «Майор Гром» стал отдушиной.

23 мая в кинотеатрах выйдет «Майор Гром: Игра», уже третий фильм о честном и отважном законнике. В этот раз за основу взяли одноимённый комикс Bubble, который считается, пожалуй, самым легендарным в серии. Особенностью оригинальной «Игры» была жестокость сценариста, который ставил героя перед невообразимыми выборами. Настолько невообразимыми, что читатели даже думали: «Вдруг вся эта жесть — сон собаки?» Нет, такими дешёвыми трюками Bubble не пользуется.

Но удалось ли достойно экранизировать культовую историю? Сложный вопрос. Сам фильм получился приличным, но от смелости комикса в нём ничего не осталось.

«Майор Гром: Игра»: информация о фильме

Название: «Майор Гром: Игра».

Режиссёр: Олег Трофим.

Актёры: Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Любовь Аксёнова и другие.

Дата выхода: 23 мая 2024 года.

Жанр: боевик, приключения.

Продолжительность: 168 минут.

Страна: Россия.

«Майор Гром: Игра»: стоит ли смотреть?

23 мая фильм выйдет во всех российских кинотеатрах. «Кинопоиск» выступил партнёром, поэтому через пару месяцев новинка появится в онлайн-кинотеатре.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

Все любят и ненавидят Майора Грома

С победы над Чумным Доктором прошёл год. Всё это время Сергей Разумовский сидел в психушке и боролся с раздвоением личности, а Игорь Гром наслаждался славой. Жители Питера устанавливают ему памятники, в магазинах торгуют игрушками с лицом прославленного полицейского, а в кинотеатрах крутят фильмы об эпичных делах.

Но однажды в городе появляется таинственный злодей Призрак: он легко побеждает героя в драке, предвидит каждый его шаг и устраивает безумную игру с терактами по всему городу. Цель Призрака — заставить людей ненавидеть Грома и отправить его в отставку.

Майор Гром с напарником Фото: Central Partnership

Поначалу фильм работает идеально. Потрясающая драка во время тюремного бунта, где и постановка, и музыка впечатляют. Удачные шутки, над которыми смеёшься в голос, — чего стоит эпизод с похмельем. Первая встреча с Призраком, которая стирает с лица Грома улыбку и здорово накаляет страсти. Всё это настраивает на один из лучших супергеройских фильмов вообще.

Проблема в том, что «Игра» идёт 168 минут. Всё время поддерживать динамику не получается, а качество потихоньку падает. Если битва в тюрьме восхищает, то финальный замес — смех сквозь слёзы. Хорошие шутки и отсылки тоже заканчиваются в середине хронометража.

Лучший момент фильма Фото: Central Partnership

Это мы ещё не говорим о лишних арках: взять хотя бы репортёршу, которая называет взрывы «хлопками», но со временем растёт над собой и произносит в эфире недопустимое слово «теракт». При этом девица не влияет на сюжет и вообще кажется балластом. Таких арок много — вырежи их всех, и фильм сократится на полчаса.

В итоге поначалу «Игре» хочется ставить 12 из 10, но в конце понимаешь: «Чумной доктор» был интереснее. Только не подумайте, что фильм плохой. Он на пару голов превосходит «Квантоманию», «Капитана Марвел 2», «Мадам Паутину» и прочие супергеройские кошмары, которыми нас кормят последние годы. Просто потенциал «Игры» несоизмерим с итоговым результатом.

Важный персонаж комиксов в экранизации стал посмешищем Фото: Central Partnership

Фанаты комиксов будут в трауре

Лучше всего проблему «Игры» поймут фанаты одноимённого комикса. Он отличался бескомпромиссностью «Игры престолов», поэтому и превратил «Майора Грома» в заметную франшизу. Именно такая смелость привела героя на большие экраны и вплела его в массовую культуру.

Но осталось ли что-нибудь от этой смелости в экранизации? Увы, нет. Из истории удалили накал страстей, неожиданные смерти, внутренний надлом, отчаяние и всё остальное. Наверное, сценаристы сочли, что мрачная атмосфера не понравится массовому зрителю, который идёт на сеанс ради попкорна и зрелищ. Поэтому «Игра» стала стандартным летним блокбастером, лишённым какой-либо глубины и чувственности. Смотреть его приятно, но зацепиться не за что — всё это мы уже видели.

Снят фильм красиво Фото: Central Partnership

«Майор Гром: Игра»: стоит ли смотреть?

«Майор Гром: Игра» — приличный блокбастер, который переигрывает последние фильмы Marvel, но бездарно растрачивает свой же потенциал. Мы могли получить младшего брата «Тёмного рыцаря», однако вынуждены смотреть стандартную супергероику. Интересную и весёлую, но до ужаса банальную.

Оценка «Майора Грома: Игра» — 7 из 10

Понравилось

Драка в тюрьме великолепна

Есть удачные шутки

Отсылки и мемы запоминаются.

Не понравилось