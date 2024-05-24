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Авторы The Sims 4 обещают исправить основные проблемы игры в ближайшее время

Авторы The Sims 4 обещают исправить основные проблемы игры в ближайшее время
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Разработчики The Sims 4 опубликовали обращение к игрокам в своих соцсетях. В нём создатели культового симулятора жизни признали, что с последними обновлениями игра обросла множеством багов, технических ошибок и других проблем, которые мешают геймерам наслаждаться проектом.

Чтобы исправить это, Electronic Arts создала отдельную команду, которая займётся техническим состоянием The Sims 4. Она будет отслеживать актуальные отзывы в Сети и устранять неисправности в кратчайшие сроки.

Мы собрали команду, которая будет инвестировать своё время и силы в основной игровой опыт The Sims 4, включая решение ваших проблем. Формирование сфокусированной команды означает, что мы сможем увеличить как количество исправлений, так и частоту выпуска важных пакетных обновлений.

Ранее The Sims 4 столкнулась с обильной критикой после того, как многие последние обновления приводят к новым багам и другим неисправностям.

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