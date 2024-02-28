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В The Sims 4 добавили мигающую кнопку с платными наборами — игроки недовольны

В The Sims 4 добавили мигающую кнопку с платными наборами — игроки недовольны
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27 февраля для The Sims 4 вышел новый апдейт, в котором разработчики исправили некоторые ошибки и добавили настройки удобства. Однако главным «нововведением» для фанатов стала кнопка платных наборов, призывающая геймеров приобрести тот или иной платный контент.

Фото: Electronic Arts

В Electronic Arts заявили, что с новым апдейтом пользователям больше не нужно «покидать дом своих симов», чтобы увидеть рекомендации платных наборов. Однако новая кнопка моментально начала раздражать игроков своей бесконечной пульсацией — фанаты считают, что таким образом разработчики как будто заставляют их приобрести новый платный контент.

На форуме Reddit и в комментариях под постами разработчиков в соцсетях геймеры требуют как минимум отключить мигание кнопки с платными наборами. Создатели The Sims 4 тем временем пока не комментировали просьбы геймеров.

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