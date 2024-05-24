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Звезда «Люка Кейджа» вернётся к своей роли в фильмах Marvel только при одном условии

Звезда «Люка Кейджа» вернётся к своей роли в фильмах Marvel только при одном условии
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Американский актёр Майк Колтер, наиболее известный по роли супергероя Люка Кейджа в одноимённом сериале, а также в «Джессике Джонс» и «Защитниках» от Netflix, поделился своим мнением о грядущем перезапуске «Сорвиголовы» от Marvel. Артист заявил, что и сам был бы не прочь вернуться к роли сверхчеловека — как это ранее сделали Чарли Кокс и Винсент Д’Онофрио.

Однако для этого Колтеру необходимо предложить интересный сценарий, который смог бы убедить его вернуться к роли. Сейчас актёр уже почти не вспоминает о том, что когда-то играл Люка Кейджа.

Я с удовольствием прочитал бы хороший сценарий и идею, которая имела бы смысл. Я не просыпаясь по ночам, думая о Люке Кейдже, и не вспоминаю об этом, пока кто-нибудь не напомнит об этом сам. Но я наслаждался этой ролью. Я не смотрю в прошлое. Если появится интересная возможность, отлично, мы об этом поговорим. Но прямо сейчас я пас.

«Сорвиголова: Рождённый заново» стартует в марте 2025 года. Изначально это должен был быть полный перезапуск истории Мэтта Мёрдока, однако впоследствии Marvel решила вернуть не только Чарли Кокса, но и Дебору Энн Уолл с Элденом Хенсоном.

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