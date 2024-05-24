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Apple объяснила, откуда у владельцев iPhone появились давно удалённые фотографии

Apple объяснила, откуда у владельцев iPhone появились давно удалённые фотографии
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Недавно Apple устранила ошибку на iPhone, из-за которой у многих пользователей смартфонов компании появились давно удалённые фотографии. Речь идёт в том числе об очень старых снимках вплоть до кадров из 2010 года.

Спустя несколько дней Apple прокомментировала ситуацию. В компании отвергли предположения пользователей о том, что давно удалённые фотографии всё это время хранились в недрах облачного сервиса iCloud. Оказывается, всё дело в базе данных хранилища прошлых версий iPhone, которая сохраняла повреждённую копию неправильно удалённых изображений. А до новых смартфонов фотографии добрались с помощью переноса данных с одного устройства на другое.

В Apple заверили, что давно удалённые снимки никогда не хранились и не хранятся в облачных сервисах компании. В компании Synactiv частично подтвердили информацию корпорации Тима Кука, проведя независимое исследование и обнаружив следы повреждённых старых фото в накопителях iPhone.

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