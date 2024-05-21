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Apple устранила ошибку с появлением удалённых фотографий на iPhone

Apple устранила ошибку с появлением удалённых фотографий на iPhone
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В первой половине мая Apple выпустила обновление iOS 17.5 для iPhone, однако многие владельцы iPhone столкнулись с необычным багом. Многие пользователи пожаловались на форуме Reddit, что после установки апдейта у них в галерее стали появляться давно удалённые фотографии. Речь идёт в том числе об очень старых снимках вплоть до кадров из 2010 года.

Спустя некоторое время компания подтвердила проблему и выпустила новый патч iOS 17.5.1, устраняющий ошибку. В описании патча разработчики отметили, что баг с давно удалёнными фотографиями оказался довольно редким, хотя ранее на проблему жаловались многие пользователи форума Reddit.

Однако даже после устранения ошибки у многих владельцев iPhone остались вопросы к Apple. Случай с появлением давно удалённых фотографий показал, что компания хранит снимки пользователей, нарушая тем самым закон о защите персональных данных. Корпорация Тима Кука пока не комментировала обвинения в свою сторону.

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