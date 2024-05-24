Промокоды Genshin Impact перед обновлением 4.7 — авторы игры раздают по 300 примогемов

В рамках прямой трансляции студии HoYoverse о следующем большом обновлении Genshin Impact авторы онлайн-игры показали три промокода с подарками для игроков.

Версия 4.7 будет доступна игрокам с 5 июня, а уже сейчас можно забрать награды за три кода — каждый набор содержит 100 камней истока и какой-то игровой ресурс.

US2VLGSXCAT9 — 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления;

6A2ULZTFVBCV — 100 примогемов и 5 опыта героя;

BS3DLYAFVAUH — 100 примогемов и 50 000 моры.

Активировать промокоды можно в разделе «Настройки» внутри игры или на сайте разработчиков по этой ссылке. Обращаем внимание, что все коды действуют только до 25 мая 6:00 мск, после чего они станут неактивными и награды получить будет уже нельзя.