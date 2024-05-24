На ТНТ стартует шоу «Светлаков+» с Сергеем Светлаковым — премьера 24 мая

Уже 24 мая в 22:00 на канале «ТНТ» состоится премьера комедийного сериала «Светлаков+» с Сергеем Светлаковым. Проект выполнен в формате скетч-шоу: в каждой сцене комик будет шутить на тему различных злободневных ситуаций.

Некоторые персонажи Светлакова из нового шоу знакомы зрителю по сериалу «Наша Russia»: учительница из Воронежа Снежана Денисовна, подросток Славик и Сергей Юрьевич Беляков из Таганрога. Несмотря на это, в сериале появятся и новые герои.

Также в актёрский состав шоу вошли Демис Карибидис, Ирина Розанова, Светлана Листова, Артемий Мильграм, Карина Сингх, Влас Кропалов, Алиса Тарасенко, Аслан Цаллати, Илхомджон Абдурахмонов и другие. Постановщиком выступил Сергей Наумов.

В первый сезон «Светлакова+» войдёт 12 эпизодов.

Кадры из шоу

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ