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В Fortnite начался новый сезон «Вдребезги» с силовой бронёй из Fallout и Магнето из Marvel

В Fortnite начался новый сезон «Вдребезги» с силовой бронёй из Fallout и Магнето из Marvel
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В королевской битве Fortnite стартовал третий сезон пятый главы «Вдребезги». Его главной темой стал постапокалипсис, поэтому на карте появился регион с говорящим названием Пустоши.

За время проведения сезона в Fortnite ожидается коллаборация с франшизами Fallout, Monster JAM и Mad Max (Фуриоса: Хроники Безумного Макса). Что касается оружия, то в игре появятся свежий вид дробовика, крюк-кошка, чтобы цепляться за автомобили, мощный кулак и другое.

В боевой пропуск попадёт Горошек, Повелительница Рана, Механика, Повелитель Рока, Мегалодон и другие. Гостевым героем стал Магнето из вселенной Marvel, который, похоже, сможет взаимодействовать с металлом.

Fortnite доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и смартфонах.

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