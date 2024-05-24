На этой неделе был представлен AGM X6 — самый прочный в мире смартфон. По словам производителя, устройство продолжит исправно работать, даже если его погрузить на одну минуту в кипящую воду или кинуть в костёр.

Фото: AGM

Девайс оснащён 6,7-дюймовым жидкокристаллическим дисплеем с разрешением 1080×2460 и частотой обновления 60 Гц. Также он защищён от воды и пыли по стандарту IP69. Смартфон работает на процессоре Huben T750 5G от Unisoc и под управлением операционной системы XOS.

Ещё устройство получило аккумулятор с ёмкостью 5000 мА/ч. Ко всему прочему, если смартфон всё-таки не выдержит заявленных экстремальных испытаний, то компания обещает бесплатно заменить гаджет на новый.

Стоимость AGM X6 составила 2799 юаней (~ 35 тысяч рублей). На данный момент гаджет доступен для покупки только на территории Китая — продажи за рубежом начнутся после 27 мая.