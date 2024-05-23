В России стартовали продажи смартфонов Realme 12 и Realme 12+

23 мая в России состоялся официальный старт продаж смартфонов Realme 12 5G и 12+ 5G. Гаджеты уже доступны для покупки в российских магазинах электроники.

Стандартный Realme 12 5G получил 6,72-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления дисплея 120 Гц. Смартфон работает на базе процессора MediaTek Dimensity 6100+ с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти с батареей объёмом 5000 мА/ч. Основная камера получила датчик на 108 Мп с трёхкратным зумом, а фронтальная камера оснащена датчиком на 8 Мп. Цена устройства начинается от 23 тысяч рублей.

Смартфон Realme 12+ 5G же получил 6,67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и новой функцией определения воды на экране. Устройство работает на более мощном чипе MediaTek Dimensity 7050 с 8/12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной памяти с батареей объёмом 5000 мА/ч. Основная камера получила датчик с разрешением 50 Мп, ультраширокоугольный объектив на 8 Мп и макромодуль на 2 Мп, а фронтальная камера оснащена улучшенным модулем на 16 Мп. Цена устройства начинается от 30 тысяч рублей.